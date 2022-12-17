عضو المجلس الاستشاري: قرض صندوق النقد يؤكد أهمية الدور المصري بالمنطقة

قال الدكتور شريف الخولي، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر خطوة مهمة وكان يترقبها الجميع، مشيرا إلى أن «القاهرة» دخلت في شراكة مع الصندوق منذ عام 2016 كمرحلة أولى، تبعها شراكة ثانية أثناء أزمة فيروس كورونا، وهذه هي المرة الثالثة التي تشهد تعاونا بين الطرفين.

وذكر «الخولي»، أن موافقة الصندوق على القرض تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمة الحالية، وأيضًا التعافي في ظل تحديات دولية صعبة جدا، كما يدلل على أهمية وريادة مصر بالمنطقة، ومن ثم أهمية مساعدة الاقتصاد المصري.

الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي مهم

وأضاف عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، على شاشة «dmc»، أن الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي مهم، والشريحة الأولى من هذا التمويل قد تكون متاحة أثناء هذا الشهر.

وأوضح أن هذا القرض يحمل شهادة بقوة الاقتصاد المصري وأهميته، وإعطاء الثقة لشركاء مصر الإقليميين والعالميين بوجود خطة واضحة للشراكة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والتي ستعتمد بشكل كبير جدا على جذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة وليست قصيرة الأجل، لأن الأولى تحدث نموا اقتصاديا وبعدا توظيفيا مهما.

مصر مركز إقليمي لتصدير الخدمات والسلع

وذكر عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستركز على تصدير الخدمات والسلع من مصر كمركز إقليمي، خاصة أن لديها موقع مميز وحوافز جيدة جدا من الممكن توفيرها للمستثمرين، لإقناعهم بنقل جزء من أنشطهم العالمية والإقليمية إلى مصر.