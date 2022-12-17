اشتراطات ترخيص معارض السيارات وبيع الإطارات في قانون المحال

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، اشتراطات ترخيص محل بيع إطارات وبطاريات السيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وجاءت الاشتراطات كالتالي:

- لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة التخزين عن 2 متر.

- لا يقل عرض الممرات عن 125 سم.

- لا يسمح بتخزين المخلفات التي تمثل خطورة متوسطة، مثل الإطارات المستخدمة والبطاريات الصلبة القديمة بشكل دائم بالموقع، ويتم التخلص منها دوريا.

- عدم تخزين أحماض بالمحل تزيد عن 10 كيلو جرامات داخل دجانة من الزجاج، توضع فى حوض من البناء أو الخرسانة، ويفرش قاعه بالرمل الناعم، ويراعى تغيير هذا الرمل كلما اقتضى الحال.

بيع قطع غيار السيارات واكسسوارتها

- لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2 متر.

- لا يقل عرض الممرات عن 125 سم.

بيع الآلات والماكينات الزراعية وقطع غيارها

- لا يقل عرض الطريق الذي يفتح عليه المحل عن 6 أمتار.

- لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2 متر.

- لا يقل عرض الممرات عن 125 سم.

معارض بيع السيارات

- لا يقل عرض الطريق الذي يفتح عليه محل أو معرض بيع السيارات عن 6 أمتار.

- إذا جرى تمهيد جزء من الرصيف بشكل منحدر لصعود المركبات، يجب أن يكون غير زلق ولا يعوق حركة المارة على الرصيف.

قانون المحال يحد من المضايقات للأنشطة التجارية

وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لإصدار تراخيص المحال، إن اشتراطات قانون المحال، تم دراستها على مدار أكثر من عامين، والهدف من القانون تشجيع العمل والاستثمار، وتقنين وضع المحلات التجارية وترخيصها للعمل بشكل آمن، دون أية عراقيل أو مضايقات من المحليات أو غيرها من الجهات.