ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد»: فرص لتساقط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، مشيرة إلى وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الطبيعية بنحو 2 درجة، على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في ساعات الليل الأولى، وباردا في آخره على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

كما توقع خبراء الأرصاد، وجود فرص سقوط أمطر خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30%.

درجات الحرارة اليوم

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 25 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

- رأس حدربة 24 - 20