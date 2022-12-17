إلغاء وتأجيل أكثر من 40 رحلة في مطارات موسكو بسبب الطقس السيئ

شهدت حركة الطيران، صباح اليوم، في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو اضطرابا شديدا مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

تساقط الثلوج

وأضافت الوكالة الروسية، أن تساقط الثلوج الكثيف والمستمر وانخفاض درجات الحرارة تسبب في إلغاء وتأجيل 41 رحلة جوية، حيث أجلت 6 رحلات وألغيت 10 رحلات أخرى في مطار «فنوكوفو»، وتأخرت 12 رحلة جوية وألغيت رحلة واحدة في مطار«دوموديدوفو»، وتأخرت 6 رحلات وألغيت 6 رحلات جوية أخرى في مطار «شيريميتيفو»، الروسي.

من جانبه، توقع رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، أن يصبح الوضع أكثر تعقيدا غدا الأحد في العاصمة الروسية موسكو مع ازدياد تساقط الثلوج.

وأضاف: «من المتوقع أيضا ارتفاع التراكمات الثلجية إلى مستوى قياسي قد يصل ارتفاعها يوم الاثنين المقبل إلى 22 سم، وهو ما يعادل مستوى عام 1941 وستزداد إلى نهاية الأسبوع الجاري بأكثر من 10 سنتيمترات».