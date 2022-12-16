«الاتحاد الأوروبي» يقر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

أقر «الاتحاد الأوروبي»، أمس الخميس، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وأشارت الرئيس الدوري لمجلس «الاتحاد الأوروبي»، جمهورية التشيك، إلى أن العقوبات من المقرر أن يتم تأكيدها بموجب إجراءات مكتوبة، اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت «مفوضية أوروبا»، فرض حظر سفر وتجميد أصول على حوالي 200 مسؤول وعسكري روسي آخرين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن «خيرسون» الواقعة جنوب البلاد تعرضت للقصف أكثر من 16 مرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، تعتزم وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» تكثيف التدريب القتالي لقوات أوكرانيا، واستغلال الشتاء للتدريب على مهارات قتالية معقدة، وقالت وكالة انباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن «واشنطن» تدرب بالفعل نحو 3100 جندي أوكراني على كيفية استخدام وصيانة أسلحة معينة ومعدات أخرى، منها مدافع «هاوتزر» ومنظومة «صواريخ هيمارس».

«واشنطن»: عدم رؤية إمكانية لتغيير قواعد الأمم المتحدة

وأشارت «واشنطن»، إلى عدم رؤية إمكانية لتغيير قواعد الأمم المتحدة، مضيفة على لسان المتحدثة باسم الرئاسة «البيت الأبيض»، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، أن لو كانت هناك طريقة لإنهاء عضوية «موسكو» في مجلس الأمن الدولي، لاستفادة منها الولايات المتحدة فورا.

وتتركز الجهود الأمريكية على عزل روسيا في المنصات الدولية ومحاسبتها على الأزمة الأوكرانية.

بدورها، قالت عضو «الكونجرس» الأمريكي، الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، إن بلادها تتجاهل حجم الديون ولا تفكر بدافعي الضرائب لدى رصد الأموال لأوكرانيا، فيما بلغ الدين الأمريكي 31 تريلون دولار.

إصابة القائد العام للشرطة البولندية جراء انفجار هدية في «وارسو»

وفي بولندا، أصيب القائد العام للشرطة ياروسلاف شيمشيك، جراء انفجار هدية في مقر الشرطة بالعاصمة «وارسو».وكان شيمشيك تلقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته للبلاد يومي 11 و12 ديسمبر الجاريين.وأشارت وزارة الداخلية البولندية في بيان، إلى إصابة موظفا مدنيا في مقر الشرطة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.