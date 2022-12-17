محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، إذ تجرى الامتحانات خلال الفترة من 5 يناير إلى 25 يناير 2023.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة، لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

جدول امتحانات صفوف النقل

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي، وما يعادلها، سيؤدون الامتحانات في الفترة من الخميس 12 يناير حتى الثلاثاء 17 يناير، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي، وما يعادله، ستكون في الفترة من الخميس 5 يناير حتى الأربعاء 11 يناير، وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي، وما يعادله، في الفترة من الخميس 5 يناير حتى الخميس 12 يناير، وامتحانات الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، في الفترة من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير.

أضاف أن امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين تعقد من الأربعاء 18 يناير حتى الأربعاء 25 يناير، والإعدادية المهنية من الأربعاء 18 يناير حتى الأربعاء 25 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الاثنين 9 يناير حتى الأربعاء 25 يناير، وامتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادلها، من السبت 14 يناير إلى الأربعاء 25 يناير.

إجازات خلال الامتحانات

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الامتحانات ستتوقف يوم السبت 7 يناير بمناسبة أعياد الميلاد، ويوم الخميس 19 يناير، بمناسبة عيد الغطاس.