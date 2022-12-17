«الوطنية للصحافة» تجري تغييرات محدودة.. والبهنساوي رئيسا لتحرير بوابة أخبار اليوم

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً يوم الخميس الماضي، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وقررت الهيئة في اجتماعها:

• الموافقة على مد خدمة إياد أبو الحجاج ثلاثة أشهر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير.

• الموافقة على مد خدمة سعيد عبده ستة أشهر رئيساً لمجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ومؤسسة دار المعارف.

• الموافقة على إعارة المهندس رزق عبد السميع، نائباً لرئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع ودار المعارف.

• الموافقة على مد خدمة أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، وذلك للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

• الموافقة على مد خدمة علاء عبد الهادي رئيس تحرير كتاب اليوم وأخبار الأدب، وذلك للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

• الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على مد خدمة ضياء رشوان لمدة عام اعتباراً من 2/1/2023.

• الموافقة على تصعيد هيثم حلمي سلطان عضواً بمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط خلفاً لمحمود أحمد عبد الحميد للوفاة.

• الموافقة على تعيين عيد إبراهيم هريدي عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم بدلاً من هويدا رمضان لبلوغها سن المعاش.

• الموافقة على تعلية رؤوس أموال مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط وروزاليوسف بقيمة مبالغ الدعم المقدمة من الهيئة، وذلك تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية لكل مؤسسة للموافقة والاعتماد.

• الموافقة على تعيين محمد البهنساوي رئيساً لتحرير بوابة أخبار اليوم وموقع الأخبار المسائي بدلاً من جمال الشناوي، استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.