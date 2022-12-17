9 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس اليوم السبت.. بينها المنيا وأسيوط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، موضحة أن هناك 9 مدن تعد الأكثر برودة، و12 أخرى هي الأدفأ بين 45 مدينة.

قائمة المدن الأكثر برودة بينها كاترين ونخل

المدن الأكثر برودة وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى في مصر اليوم السبت هي سانت كاترين 5 درجات، نخل 6 درجات، الوادي الجديد 9 درجات، سيوة والمنيا وأسيوط 10 درجات، سوهاج وبني سويف والسلوم 11 درجة مئوية.

قائمة المدن الأكثر دفئاً في طقس السبت

وبحسب درجات الحرارة العظمى فإن هناك 12 دينة تعد هي الأدفأ خلال طقس السبت، وهي: أسوان 30 درجة، وشلاتين 29 درجة، ومدينتين درجة الحرارة العظمى بهما 28 هما الأقصر وأبو رماد، و3 مدن درجة الحرارة العظمى بهم 27 وهي شرم الشيخ ومرسى علم وقنا، و6 مدن درجة الحرارة العظمى بهم 26 درجة مئوية وهى الغردقة ورأس سدر وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وأبو سمبل.

7مدن ليلها شتاء ونهارها صيف

وأوضح البيان أن هناك 7 مدن ليلها شتاء ونهارها صيف، وهي: الوادي الجديد العظمى بها 26 والصغرى 9 درجات مئوية، أبو سمبل 26 العظمى والصغرى 12، الأقصر 28 العظمى والصغرى 13، قنا 27 العظمى والصغرى 12، سوهاج 26 العظمى، والصغرى 11، أسيوط 26 العظمى والصغرى 10، ورأس سدر العظمى 26 والصغرى 12.