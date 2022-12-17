تنفيذ 8 آلاف مشروع للشباب والأسر الأولى بالرعاية في المنيا

أعلنت جمعية الأورمان برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تنفيذ 8077 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

خطط التنمية والحد من البطالة

وقال ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، إنّ مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

مصدر دخل ثابت للأولى بالرعاية

وأضاف أن المشاريع المقدمة، متمثلة في المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة إلى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تذلل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع؛ بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، عبر إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وبجانب تلك المشروعات بالمنيا، تعيد الجمعية إعمار المنازل المتهالكة وتنظم قوافل طبية التي تتضمن علاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.