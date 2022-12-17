تفاصيل مبادرة «مدينة خالية من العنف ضد النساء» في المنيا

«مدينة خالية من العنف ضد النساء»، تجربة تركز على دعم وتمكين المرأة والحفاظ على كافة حقوقها، تم تطبيقها في محافظتي أسوان ودمياط، لتتوج المباردة بجائزة اليونيسكو خلال العام الجاري 2022، لذلك أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص داخل قرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص، بالمنيا، حيث عُقدت أولى ندواتها تنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وحدات فرعية بالمدن والقرى لتطبيق المبادرة

وقالت فاطمة الزهراء علي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا، في بيان أصدرته المحافظة، إنه جرى التنسيق بين إدارات وحدة تكافؤ الفرص و«حياة كريمة»، وتشكيل وحدات فرعية على مستوى المدن والقرى لتطبيق مبادرة «مدينة خالية من العنف ضد النساء».

حيث عقُدت أولى الندوات التثقيفية الميدانية في قرية أبيوها، بمركز أبوقرقاص، بحضور اللواء محمد عزت رئيس المدينة، وتناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع وعي المواطنين وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة ومديريات الشباب والرياضة، الصحة، والتربية والتعليم، وعدد من رجال الدين.

الاهتمام بقضية ختان الإناث

وأضافت «الزهراء»، أن اللقاء يأتي استكمالا لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث جرى تناول قضية ختان الإناث والآثار النفسية والطبية المترتبة عليها، وكل ما تتعرض له الفتيات نتيجة ممارسة تلك العادة السيئة، واستعراض آراء رجال الدين، ودور اللجنة العامة لحماية الطفل للوصول إلى المصلحة العليا للأطفال.

ونوهت أنه في حال وقوع أي خطر أو اعتداء على الطفل يجب التواصل مع رقم خط النجدة الطفل 16000، أو الإتصال بالوحدة العامة لحماية الطفل على الرقم الأرضي، 0862318912، كما تم خلال الحملة تنفيذ لقاء صحي عن الفيروسات المنتشرة والوقاية ومنها الفيروس المخلوي التنفسي.