محافظ الغربية: توفير 185 فرصة عمل من خلال ملتقى توظيفي ضمن حياة كريمة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ الملتقى التوظيفي في المحافظة أحد أهم أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ تستهدف التنمية البشرية وتعديل السلوكيات وغرس القيم والمبادئ والتمكين الاقتصادي، موضحا أن المبادرة تعمل على تدريب الشباب وأهالي القرى المستفيدة على الحرف والتأهيل لسوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وإتاحة فرص عمل.

10 شركات كبرى تشارك في ملتقى

وأضاف محافظ الغربية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر، جرى عمل ملتقى للتوظيف من خلال 10 شركات كبرى وفرت 185 فرصة عمل، إذ تقدم في حدود 200 خريج من خريجي المدارس الفنية، حصل منهم 136 شخصا على وظيفة ويستمرون في استكمال أوراقهم، لافتًا إلى أن كل شركة يكون لها شروط معينة مثل إجادة الحاسب الآلي واللغة والمظهر العام ودرجة المؤهل مثل جيد أو جيد جدا أو امتياز.

توفير 10631 فرصة عمل العام الماضي

ولفت محافظ الغربية إلى أنه على مدار العام الماضي، شهدت المحافظة أكثر من ملتقى، وجرى توفير نحو 10631 فرصة عمل، وهناك أعداد كبيرة من الملتقيات إلى جانب الدورات التدريبية والندوات، كما يجري توفير احتياجات المشروعات مثل الخيوط والأخشاب وغيرها، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، كما جرى تخصيص وحدات إنتاجية لإنتاج العسل، بالإضافة إلى مشاغل لتدريب عدد كبير من البنات والسيدات المصريات.