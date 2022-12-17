قبل حجز شقق مشروع «داره».. أماكن فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات

أتاحت وزارة الإسكان 1284 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» في 9 محافظات هي المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس ودمياط وكفر الشيخ، يتم تسديد مصروفاتها جميعا عن طريق بنك التعمير والإسكان وفقا لصندوق التنمية الحضارية.

فروع بنك التعمير والأسكان

وتنشر «الوطن» أماكن فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات والتي يسدد بها المواطنين أول دفعة من ثمن شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات «داره» والتي تقدر بـ75 ألف جنيه و600 جنيه رسوم تسجيل.

- الجيزة: برج 6 بأبراج المانسترلى بشارع البحر الأاعظم أام القرية الفرعونية.

- الدقهلية: بنك التعمير والإسكان 26 شارع الجيش برج الكنانة مدينة المنصورة.

- دمياط: بجوار محطة توتال بالطريق الدولى بدمياط الجديدة.

-البحيرة: شارع عبد السلام الشاذلى بجوار مستشفى المبرة بدمنهور.

أماكن بنك الاسكان بالمحافظات

- الفيوم: 18 شارع تقسيم الحرية بجوار بندر الفيوم.

- الغربية: 107 شارع الجيش بمدينة طنطا.

- المنوفية: 5 شارع الشهداء قسم أول بشبين الكوم.

- الإسمايلية: بجوار ديوان عام محافظة الأسماعيليلة.

-المنيا: أبراج سلطان بشارع طه حسين.

- القليوبية: بجوار إدارة التربية والتعليم بقليوب.

- السويس: 2 شارع متولى بقسم السويس.

-أسوان: 9 شارع كورنيش أسوان.

-أسيوط: 2 شارع الجمهورية بأبراج شركة الوجه القبلي.

أماكن فروع بنك التعمير والأسكان

-بنى سويف: عمارة 1 بمساكن البنك بشرق النيل.

-بورسعيد: 70 شارع مشروع الجوهرة.

-سوهاج:شارع أسيوط سوهاج برج ياسر ذكى

- البحر الأأحمر: شارع البحر بجوار قرية السندباد بالغردقة