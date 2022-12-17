بعد قرار المحكمة في قضية الطفل أيوب.. ماذا يعني العرض على لجنة ثلاثية؟

لم يكن قرار محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية، في جلسة اليوم السبت، بإخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم المتهم في وفاة الطفل أيوب مع قرار بعرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية، هو نهاية مطاف القضية التي استمرت لقرابة 6 أشهر، بل هو بداية فصل جديد فيها.

فقرار المحكمة اليوم جاء بإخلاء سبيل طبيب التخدير المتهم في قضية الطفل أيوب أثناء إجراء جراحة بالإسكندرية، وذلك بكفالة 50 ألف جنيه، إلا أن الشق الثاني من القرار الخاص بعرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية يفتح أبواب قانونية كثيرة.

ماذا تعني اللجنة الثلاثية؟

محمد رمضان سليمان، المحامي والخبير القانوني بالإسكندرية، أكد أن اللجنة الثلاثية هي لجان متخصصة بخبراء وزارة العدل تتكون حسب التخصص والأمر المطلوب بحثه.

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في قضية الطفل أيوب فأن اللجنة تتكون من كبار الأطباء والباحثين بالطب الشرعي.

سبب قرار إحالة الأوراق للجنة ثلاثية في قضية الطفل أيوب

وأوضح أن المحكمة تقرر إحالة الأوراق للجنة ثلاثية لبحث الأمر مرة أخرى عندما يكون هناك بعض الاعتراضات على التقرير المرفق بأوراق القضية ويكون لدى المحكمة يقين بأن هناك أمورا أخرى يجب بحثها والرد على الاعتراضات من دفاع الاطراف بالدعوى أو أن هناك قصورا يشوب التقرير الأول.

وأشار إلى أن المحكمة تقرر ذلك ليودع تقرير من اللجنة الثلاثية يصح الاعتماد والتعويل عليه عند إصدار الحكم، لافتا إلى أن القضية تتحول للطب الشرعي مرة ثانية وعقب ذلك تباشر اللجنة مهمتها وتودع تقريرها.

تفاصيل قضية الطفل أيوب

وتعود أحداث قضية الطفل حين تعرض الطفل البالغ من العمر سنة و7 أشهر لإصابة في الرئة نتج عنها تدخل جراحي، وتبعها إهمال طبي تسبب في وفاته، أثناء إجراء عملية جراحة مناظير، يوم 22 مايو الماضي.

وتبين أن جسما غريبا مشتبه به شوهد داخل القصبة الهوائية بسرة الرئة اليسرى، وهو عكس ما قاله الطبيب المعالج والجراح، بأنهما أزالا الجسم الغريب «فول سوداني»، وتعرض الطفل لتشنج بالحنجرة، وتم إدخال الأنبوبة الحنجرية بالخطأ في المريء.