خريطة الحملة التنشيطية لمشروع تنمية الأسرة بمدينة العبور.. «حقك تنظمي»

أعلنت الإدارة الصحية بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية، انطلاق حملة تنشيطية وتوعوية مجانية اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، ضمن مشروع تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأهالي المدينة تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى».

«الوطن» تستعرض أماكن وخريطة الحملة بالإدارة الصحية العبور في محافظة القليوبية، حيث سيتم إقامة معرض لمنتجات نادي المرأة على هامش الحملة في موقع تقديم الخدمة يوميا، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث سيتم تقديم الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمترددات علي الحملة بالمجان.

أماكن خدمة حملة «حقك تنظمي» بالعبور

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له، أن الحملة ستقدم الخدمة بالمراكز الطبية التابعة للإدارة الصحية وبالعيادات المتنقلة، وذلك في الأماكن الآتية:

- الأحد.. الحي الأول بجوار مكتب البريد.

- الاثنين.. مجاورة 63 بجوار مدرسة الـمجاورة 70.

- الثلاثاء.. العبور الجديدة بجوار مدرسة الكرامة التجريبية.

- الأربعاء.. المستقبل بجوار عمارة الصحة.

- الخميس.. الحي الترفيهي بجوار مسجد الفاروق عمر.

وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وأوضح «الخطيب»، أن الحملة التنشيطية والتوعوية تأتي ضمن مشروع «حقك تنظمي» بالعبور، حيث سيتم تقديم جميع الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل وكذلك رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الإدارة الصحية بالعبور ستوفر خدمة إقامة معرض لمنتجات نادي المرأة بأماكن تواجد العيادة المتنقلة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية.