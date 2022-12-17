حزن في كفر الشيخ لوفاة شاب بشكل مفاجئ.. «مات أثناء تأدية العمل»

حالة من الحزن خيَّمت على أهالي مركز الرياض في كفر الشيخ، عقب وفاة شاب يُدعى إيهاب خالد وذلك أثناء إشرافه اليوم على إحدى مشروعات الصرف الصحي بمدينة سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، إذ يعمل مقاولا، وذلك بعدما شعر بحالة إعياء شديدة فجأة ونقل على إثرها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أنه توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وفاة شاب فاعل للخير

ويروي محمد عبدالله، أحد أصدقاء الشاب المتوفي، من أبناء كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن إيهاب رحمه الله عليه كان معروفا عنه دماثة الخلق ومن أصحاب الأعمال الخيرية التي تبادر للعمل من أجل المصلحة العامة سواء في قريته العاقولة التابعة لمركز الرياض، في كفر الشيخ، أو في أي فعل عمل للخير.

صلى الفجر وذهب لعمله

وتابع أن المتوفى أدى صلاة الفجر وذهب إلى عمله في مدينة سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، حيث كان يباشر عمله كمقاول على مشروع يقوم بالإشراف عليه للصرف الصحي، ولكن لم يمهله القدر وتوفي اليوم عقب وصوله إلى المستشفى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

ساهم في بناء مسجد وتوسعته

ويضيف تامر عبد المنعم أحد أصدقائه، في كفر الشيخ، أنه حزين على فراق صديقه إيهاب ولم يصدق الخبر موضحا «دائما كان يسعى لفعل الخير وساهم في بناء مسجد قبل سابق وتوسعته»، مشيرا إلى أنه سوف يدفن ظهر غد الأحد.