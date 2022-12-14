وفاة شاب سوداني أثناء صلاة الفجر في مسجد بمصر الجديدة

توفى شاب سوداني الجنسية، أثناء صلاة الفجر داخل أحد المساجد بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان، وتبين عدم وجود أى شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة مصر الجديدة، يفيد بوفاة شاب داخل إحدى المساجد بالمنطقة، وبالإنتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى «الزبير. ع»، ويبلغ من العمر 22 سنة، كما تبين أن توفى أثناء صلاة الفجر داخل المسجد.

نقل الجثة إلى مستشفى هليوبوليس

وتم نقل الجثة إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف نيابة النزهة، التي قررت الكشف الظاهري، وصرحت بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.