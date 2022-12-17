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قناة الحياة تبرز تأهيل البنية التحتية في إدفو بأسوان ضمن «حياة كريمة»

كتب:

شريف سليمان
05:26 م | السبت 17 ديسمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا، عن استمرار أعمال تأهيل وتطوير البنية التحتية في قرى ومدينة إدفو، ضمن مبادرة «حياة كريمة» ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن.

وأشار التقرير إلى أن أعمال تأهيل وتطوير البنية التحتية في مدينة إدفو، تشتمل على إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ورفع مواسير الأسبستوس القديمة واستبدالها بمواسير pvc المطابقة للمواصفات القياسية.

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