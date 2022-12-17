قناة الحياة تستعرض مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي «العركي» في قنا

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا، عن استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي العركي، بمركز فرشوط في محافظة قنا، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتقع المحطة على مساحة 1500 متر مربع، وتشتمل على بيارة ومبان إدارية ومولدات ومحولات، كما أن المحطة تخدم 25 ألف نسمة في قرية العركي وتوابعها.

وأشار التقرير إلى أن محطة رفع صرف صحي العركي مرتبطة بشبكة صرف ومحطات نجع شاهين والدهسة ونجع الشيخ شرقاوي ونجوع غانم، كما وفرت المحطة 250 ألف فرصة عمل لأهالي قرى مركز فرشوط.