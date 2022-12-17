قناة الحياة تستعرض تقريرا عن العمل في موقف «الرمادي للأجرة» بإدفو

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا، عن استمرار العمل في مشروع إنشاء موقف الرمادي لسيارات الأجرة في عزبة تلي ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز إدفو.

ويقع المشروع على مساحة 1500 متر مربع ويستوعب 120 سيارة أجرة، ويخدم هذا المشروع عددا من القرى مثل المراسي والمريناب والحصايا وأبو غلاب ونجوع أبو صادق.

ويشتمل الموقف على محلات تجارية ومكتب إداري وأمن ومصلى ودورات مياه، كما أن تكلفة إنشاء موقف الرمادي لسياراتالأجرة بإدفو تجاوزت الـ3 ملايين جنيه ووفر 150 فرصة عمل.