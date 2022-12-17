قناة الحياة تستعرض استمرار أعمال إنشاء مشروع إسكان حي اللوتس بأسوان

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا، عن استمرار العمل في إنشاء مشروع إسكان حي اللوتس، ضمن مشروعات الإسكان المتميز بمدينة أسوان.

أعمال المساحات الخضراء والتشجير بحي اللوتس، تشتمل على تسوية الأرض وتصميم مشايات وبرجولات وبحيرات، كما تتضمن تركيب إنترلوك وحجر أسواني وشلالات مياه ونوافير، وأوضح التقرير أنه من المشروعات المتعثرة منذ 13 عاما، ووصلت أعمال التنفيذ إلى نسبة 85%.

وذكر التقرير، أن مشروع اللاند سكيب والتشجير بحي اللوتس في أسوان، وفر 500 فرصة عمل.