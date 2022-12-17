ويجز يغني عز العرب في استعراض موسيقي راقص بين شوطي نهائي كأس العالم

أعلن مطرب الراب ويجز، أغنية عز العرب كاملة في استعراض موسيقي راقص، بين شوطي المباراة النهائية، بين فرنسا والأرجنتين، في أرض الملعب، وسط حاضر كثيف للجمهور الذي من المقرر أن يشاهد نهائي مونديال قطر 2022 من المدرجات.

أغنية «عز العرب» من إخراج علي العربي

كان الفيديو الموسيقي للأغنية، الذي أخرجه المصري على العربي، وأطلقته الفيفا عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب الشهير، حقق نجاحا ساحقا وكبيرا، ونسبة مشاهدات كبيرة جدا.

الأغنية استلهمها ويجز وعلى العربي، من فكرة لحسين عبد الله الذوادي، أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية، وأحد مسئولي تنظيم كأس العالم بقطر.

على العربي صاحب الفيلم الوثائقي الشهير كباتن الزعتري، ومدير التصوير لها فوزي درويش، مصممة الرقصات بها ليلى غالب، ومن إنتاج شركتي ambient light وشركة كالمنتارا وغناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري الشهير ويجز.

الذوادي: أغنية ويجز عن فخر العرب

أكد الذوادي في بيان، أن أغنية ويجز تعبر عن فخر العرب بالنجاح الكبير للتنظيم، وبإنجاز المغرب ووصوله للدور قبل النهائي، وفوز السعودية على الأرجنتين، وتونس على فرنسا، ما يؤكد أن العرب قادمون في كل المجالات، وقادرون على الفوز متى توافرت لهم الظروف المواتية.

الجدير بالذكر، أن علي العربي وويجز، تعاونا من قبل في الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري، الذى أخرجه وأنتجه على العربي، وفاز بالعديد من الجوائز العالمية، وقدمت إدارة مهرجان صاندانس العالمي، الذي يصنف كأهم مهرجان للفيلم الوثائقي في العالم، التهنئة للمخرج على العربي بنجاح الأغنية.