مصرع طفل وإصابة شاب إثر انقلاب سيارة على توك توك في دمياط

شهدت دائرة مدينة كفر سعد، التابعة لمحافظة دمياط مصرع طفل وإصابة شاب إثر تعرضهما لحادث مروري، بطريق قرية الوسطاني أمام قرية «بطرس» دائرة المركز.

انقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة محملة بمواد بناء «سن» على «توك توك» بأحد طرق مدينة كفر سعد، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى الأزهر لتلقي العلاج اللازم غير أن أحدهما قد فارق الحياة ويدعى «يوسف م. ر» 11 سنة، بينما أُصيب «كارم ع م» 30 سنة، باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن والذي تم إيداعه داخل مستشفى الأزهر لتلقي العلاج اللازم في حالة غير مستقرة.

فيما قامت قوات الأمن بالتحفظ على قائد السيارة وتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.