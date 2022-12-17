وزير الصحة لـ إيمان الحصري: نعمل على تصميم خريطة صحية خاصة لكل محافظة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إننا نحتاج لتصميم خريطة صحية خاصة بكل محافظة في مصر، لمعرفة احتياجاتها المختلفة.

نحتاج لمعرفة الخريطة الصحية لـ 104 ملايين مصري

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «104 ملايين مواطن في 27 محافظة، نحتاج نعرف جيدا الخريطة الصحية الخاصة بهم، خاصة أنه ليس من الشرط أن كل محافظة بها نفس الأمراض مثل المحافظة الأخرى».

وواصل: «أنا وزملائي في وزارة الصحة، نعمل منذ عام تقريبا، على اعتبار كل محافظة بمثابة دولة بعينها، من حيث الإمكانيات الخاصة بالأسرّة العادية وأسرّة العناية المركزة وأجهزة الحضانات والغسيل الكلوي، وكل الإمكانات بما فيها الطاقة البشرية، ويتم ربط هذا بالخريطة الصحية».

واستكمل: «نعمل منذ عام على الخريطة الصحية، ونمتلك حاليا قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة، وجرى ربطها بالخريطة الصحية، ومنظمة الصحة العالمية تشيد بهذا المشروع وتراقبه، لأنه ليس من السهل أن يكون هناك خريطة صحية منضبطة لـ104 ملايين مواطن، تستطيع أن نخطط لمستقبل هذا الوطن لمدة 20 أو 30 سنة قادمة».

المحافظات الأكثر فقرا هي الأكثر إنجابا

ولفت أنه يوجد تحليل للأرقام بشكل كبير، لكن المؤكد خلال دراسة الخريطة السكانية تبين أن المحافظات الأكثر فقرا هي المحافظات الأكثر إنجابا هي المحافظات الأكثر عرضة لأمراض السكر والضغط والتقزم والأنيميا والسمنة عند الأطفال.

وواصل: «التحليل النهائي لقاعدة البيانات نعمل عليها حاليا من خلال شركات متخصصة عالمية في هذا المجال، ليكون هناك بيانات موثقة ودقيقة إلى حد كبير لتستطيع هذه الشركات الوصول لخريطة صحة متكاملة».