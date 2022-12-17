يوسف الحسيني: مركز التصنيع الرقمي هدفه توطين وتعميق التصنيع المحلي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن صندوق النقد الدولي يشترط الاطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادي للموافقة على منح القرض، ورأي البنك الدولي هو مجرد رأي استشاري وهدفه التأكد من توافر القدرة لدى الدولة المقترضة على السداد.

هنصنع قطع غيار للشركات الكبرى ومحطات المياه والصرف الصحي

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن رئيس الوزراء افتتح اليوم مركز التصنيع الرقمي في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، والهدف من المركز توطين وتعميق التصنيع المحلي، «هنصنع قطع غيار للشركات الكبرى ومحطات المياه والصرف الصحي، لتوفير أكبر قدر من السلع المستوردة».

وأشار الحسيني إلى أن الدولة يجب أن تحرص على التصنيع وتجد رغبة في الدول المجاورة للاستيراد منها بفضل جودة منتجها ومناسبة سعره، متابعا «السكك الحديد وقطع الغيار الخاصة بها مطلوبة في الشرق الأوسط بالكامل، ومن خلال التصدير هنوفر عملة أجنبية ونقلل حجم الإنفاق».

مركز المعلومات بمجلس الوزراء قدم وثيقة تتضمن 50 سؤالا

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مركز المعلومات بمجلس الوزراء قدم وثيقة تتضمن 50 سؤالا للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بصندوق النقد الدولي، متابعا«الوثيقة ردت على إشاعات الإخوان التي يعملون على ترويجها».