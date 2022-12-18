خطة التنمية المحلية لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار

اتخذت وزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات لتنفيذ توجيهات الحكومة لضبط الأسعار والحد من موجات الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين.

خطة وأهداف التنمية المحلية

- التعاون مع الجهات المختصة بالمحافظات لضبط أسعار السلع

توفير السلع ومواجهة محاولات جشع بعض التجار

- التنسيق بشكل مستمر بين المحافظين ومديريات التموين والداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لمتابعة توفير السلع ومواجهة اى محاولات جشع من بعض التجار.

- متابعة محلات بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت لإعلان أسعار السلع بصورة واضحة على السلع أمام الزبائن وذلك خلال 15 يوما.

- مناشدة الأجهزة المختصة باحكام السيطرة على الأسواق ومصادرة السلع المخزنة بشكل مخالف لمنع الاحتكار.

- العمل على توفير السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصفة مستمرة.

- تشجيع إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بكل الأحياء والمدن والقرى لتوفير السلع بشكل مخفض لتخفيف العبء عن المواطنين

- دعم المبادرات المجتمعية من أجل توفير السلع و فتح الشوادر بالتنسيق مع التجار والغرف التجارية .

- متابعة غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية مع المحافظات توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين

- مخاطبة المحافظات لتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها.

مواجهة الاحتكار وزيادة أسعار السلع

- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومن يقوم باحتكار السلع أو زيادة السعر دون مبرر.

- استمرار مبادرة سند الخير برعاية التنمية المحلية لتغطية الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا من خلال منافذ متحركة تبيع السلع بأسعار بسيطة .

- العمل على دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق ، للوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.

- استمرار المبادرات والتركيز على المواسم التي يزيد فيها الإقبال من المواطنين مثل أعياد الأخوة الأقباط و توفير اللحوم و الدواجن بأسعار مخفضة

تخفيض السلع بالمبادرة بنسبة 25%

- تخفيض السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 25%

- زيادة المعروض في المنافذ من السلع الغذائية و اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات الأسر.