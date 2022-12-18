مبادرات لتيسير الزواج بأسيوط.. «بلاش نيش ودهب واكتبهم في القايمة»

لقيت مبادرات تيسير الزواج التي أطلقها الأهالي في عدد من قرى محافظة أسيوط، ترحيبا كبيرا من المواطنين، خاصة بعد تدشينها بقريتي الحمام وأبو مساعد، في ظل ارتفاع تكاليف الزواج، ووجود عادات وتقاليد تقف عائقا في طريق الشباب.

توزيع منشورات عن المبادرة

وقام عدد من الشباب بتوزيع منشورات بالشوارع والمراكز تتضمن عنوان «من يسر زواج عسر زنا»، وأخرى تتحدث عما يجب التنازل عنه او تقليل كميته لإتمام الزواج، بينها إلغاء «النيش والصباحية والعشاء وغرفة الأطفال والسفرة والتحف الفنية والزينة التي تشتريها العرائس»، بالإضافة لإلغاء كثرة سيارات نقل العفش، والتنازل عن تكرار وتنوع الأجهزة والمحتويات التي لا يضر التنازل عنها في بداية الزواج.

مواجهة الظروف الاقتصادية

وقال حسين أحمد، من أهالي أسيوط، إن المبادرات المجتمعية التي أطلقها أهالي وكبار العائلات بالقرى والمراكز لها أهمية كبرى في ظل الظروف الاقتصادية والمجتمعية، خاصة مع قيام البعض بشراء مستلزمات الزواج بتكلفة مرتفعة، وقد لا يحتاجها الزوجان في بداية زواجهما، وإنما تكون نتيجة عادات وتقاليد متوارثة، ولا بد من تغييرها تخفيفا على المقبلين على الزواج، ولرفع الأعباء عن الطرفين.

مبادرة قرية الحمام

كما أطلق رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد وشباب وشيوخ قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب بأسيوط، مبادرة لتيسير الزواج تحت عنوان «بلاش الدهب والنيش.. اكتبهم في القايمة واحفظ حق بنتك»، والتي تطالب جميع العائلات بتخفيض قيمة الذهب، وتقليل مصروفات الزواج، وتم جمع توقيعات لموافقة أهالي القرية على هذه البنود، على أن يتم استكمال جمع التوقيعات الفترة القادمة لتطبيقها على شباب وبنات القرية.

ترحيب كبار العائلات

وقال حسام علي، أحد أهالي قرية الحمام، إن المبادرة كان لها صدى كبير في القرية، وحضر تدشينها عدد من المشايخ والقساوسة، ولقيت ترحيبا كبيرا من كبار العائلات، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توعية الأهالي بها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة للتخفيف على الشباب المقبلين على الزواج وذويهم.