إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم.. «سرعة زائدة»

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين واصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصابتهم وتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب إصاباته.

جرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.