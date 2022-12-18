9 مدن ضمن الأكثر برودة في طقس اليوم.. سانت كاترين تسجل 4 درجات ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة انخفاض درجات الحرارة في عدة مدن على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 9 مدن الأكثر برودة، بدرجات حرارة تتراوح بين 4 و11 درجة.

المدن الأكثر برودة في مصر

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم، تأتي في مقدمة المدن الأكثر برودة سانت كاترين بـ 4 درجات، ونخل 7 درجات، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسيوة 10 درجات، والوادي الجديد وسوهاج والفيوم 11 درجة.

المدن الأكثر دفئا في مصر

فيما ذكر بيان الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى في المدن الأكثر دفئا، حيث سجلت 30 درجة في أسوان، و29 درجة في شلاتين، و28 درجة في الوادي الجديد وأبو سمبل وأبو رماد وقنا والأقصر، و27 درجة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ورأس سدر وسوهاج، و26 درجة في الطور وأسيوط ورأس حدربة.

كما تشهد عدة محافظات طقسا دافئا نهارا بارد خلال ساعات الليل، وهي أسيوط 26 العظمى والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 11 درجة، والوادي الجديد 28 العظمى والصغرى 11 درجة.