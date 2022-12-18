بعد الحكم عليه بالمؤبد.. القصة الكاملة لمقتل طفل على يد والده بالشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق أمس الستار، على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الشرقية الفترة الماضية، وهزت أحداثها الصالحية الجديدة، بعدما أقدم أب على قتل ابنه، 3 سنوات، لوجود خلافات بينه وبين زوجته، معللا ارتكابه الواقعة بسبب وسوسة الشيطان له بقتل ابنه.

المؤبد لأب متهم بقتل ابنه

وقضت محكمة جنايات الزقازيق، أمس، بمعاقبة «محمود. ع. ر»، المتهم في القضية رقم 2056 لسنة 2022 الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 162 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بقتل ابنه «مالك»، 3 أعوام، بالسجن المؤبد.

الأم تروي تفاصيل الواقعة

وكشفت كريمة منصور محمد رمضان، 27 عاما، ربة منزل، ومقيمة بجمعية 9 سبتمبر في الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، خلال التحقيقات، تفاصيل الواقعة، قائلة إنه على إثر خلافات بينها وبين زوجها المتهم، وحال ذهاب نجلها المجني عليه رفقة شقيقته لرؤية والدهما بمسكنه، هاتفتها ابنتها لتخبرها بضرورة اطمئنانها على نجلها، وحال وصولها لمسكن المتهم، أبصرت نجلها على قدمي والده وفارق الحياة

فيما قالت «لوزة ع ر ع»، 35 عاما، شقيقة المتهم، ومقيمة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إنه حال مهاتفة شقيقها المتهم أخبرها بأن نجله المجني عليه ملقى على قدمه وقد فارقت روحه إلى بارئها.

الأب قتل ابنه عمدا

وكشفت التحريات قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلافات زوجية بينه وزوجته، وأنه انتظر قدومه إليه بالمنزل، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضغط على عنقه بيديه حتى فاضت روحه إلى بارئها قاصدا قتله.

وباستجواب المتهم في التحقيقات أقر بارتكابه الواقعة، وأن الشيطان وسوس إليه قتل نجله فقتله، وقام المتهم بمحاكاة كيفية ارتكابه للواقعة بالمعاينة التصويرية.

وثبت في تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن إصابة حيوية حديثة تنشأ عن الضغط على العنق لسد المسالك الهوائية، وتعزى الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق.

وتم إحالة الأب المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارا بمعاقبته بالسجن المؤبد.