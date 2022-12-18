مقتل شاب على يد شقيقه بالغربية بسبب لعب الأطفال

منزل مكون من 5 طوابق، يقطن بداخله 2 من الأشقاء، مع زوجاتهم وأبنائهم، الحياة تسير على ما يرام ولكل منهما مهنته، الذي يعمل بها، ومع دخول الليل وبعد صلاة العشاء، وأثناء جلوس كل منهما داخل شقته، يأخد قسطاً من الراحة أو تفكير في الخلود إلى النوم، ومع تعالي أصوات لعب الأطفال في الخارج، كانت سبباً في حدوث جريمة، استخدام فيها القاتل «مقص» وهو أحد أدوات عمله كترزي لينهي به حياة شقيقه.

إخطار بالواقعة

شهدت قرية كفر عصام التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، مقتل شاب على يد شقيقه، مستخدماً مقص بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب لعب الأطفال، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب يدعى «أ.س» على يد شقيقه مستخدماً أداة مقص بسبب لهو الأطفال، بعد مشاجرة نشبت بينهما، بقرية كفر عصام التابعة لمركز شرطة طنطا.

ضبط المتهم

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل الشاب متأثرا بإصابته بجرح نافذ، بعد مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه، بسبب لعب الأطفال، قام على أثرها بتسديد طعنة نافذة مستخدماً مقص وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وقال سعد عبد العظيم المحامي والخبير القانوني، إن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، طبقا لنص المادة رقم 236 من قانون العقوبات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.