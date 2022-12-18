10 تصريحات محورية لوزير الصحة: خطة طبية لكل محافظة

تصريحات مهمة أدلى بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تطرق فيها للعديد من الملفات منها مبادرة «في كل ثانية حياة» لخدمة مرضى الجلطات الحادة.

تصريحات وزير الصحة

وتستعرض جريدة «الوطن» 10 تصريحات هامة لوزير الصحة والسكان وذلك خلال السطور التالية:

1- %48 من معدلات الوفاة في مصر سنويا بسبب أمراض القلب، سواء بسبب نوبات قلبية أو ذبحة صدرية

2- تخصيص رقم 16474 لمساعدة أي إنسان لديه شك أو حالة أزمة قلبية أو ذبحة قلبية بعدم الانتظار.

3- تدريب 1000 شخص سواء من مقدمي الخدمات الصحية على الكول سنتر، أو وسيلة الاتصال التي يتصل بها المريض.

4- تنظيم حملات توعية كاملة للأسر والناس العاديين، وتنظيم تدريب لكيفية إجراء الإنعاش الرئوي والقلبي في كل المولات وأماكن التسوق والجامعات والمدارس.

5- إجراء أول عملية لزراعة الرئة في جامعة عين شمس الأربعاء الماضي، حالة المريض مستقرة إلى حد كبير حتى الآن.

6- نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أصعب من النقل من حديثي الوفاة من الناحية الجراحية.

خريطة صحية لكل محافظة

7- مركز مصر لزراعة الأعضاء سيكون جزءا من المدينة الطبية.

8- الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويخرج للنور بعد اكتماله من أوجه المناقشات.

9- نعمل على تصميم خريطة صحية خاصة لكل محافظة.

10- الرئيس السيسي وجه بتنفيذ التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات.