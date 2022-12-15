الزراعة: 30% تخفيضا في أسعار السلع بمنافذ الوزارة.. اللحوم البلدية بـ 150 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج، عن تخفيضات 30% في أسعار السلع الأساسية التي ينتجها القطاع في منافذ وزارة الزراعة ضمن خطة الدولة للتخفيف عن محدودي الدخل وطرح سلع تناسب جميع الفئات حيث أعلنت عن تخفيض أسعار اللحوم بنسبة 30% عن الأسعار التي تباع في المنافذ الحرة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وكشف قطاع الإنتاج الزراعي عن قائمة السلع التي يتم بيعها حيث تباع اللحوم البلدية الحمراء بسعر 150 جنيهاً للكيلو في منافذ القطاع المنتشرة على مستوى الجمهورية ومن بينها منفذ وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي بشارع نادي الصيد أمام ديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي.

الأرز في منافذ الزراعة

كما أعلنت عن بيع الأرز عريض الحبة بسعر 15 جنيهاً للحبة العريضة و13 جنيها للأرز رفيع الحبة وذلك بجميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يمتلك قطاع الإنتاج الزراعي عدداً من المزارع المنتشرة في محافظات الدلتا تنتج العديد من السلع الزراعية على رأسها الأرز.

وتمتلك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا تجوب القرى بالمحافظات المختلفة، كما أطلقت الوزارة مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، لعرض جميع السلع الأساسية بالتنسيق بين قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعات المحمية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20 و30%، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسعار وتنفيذ مبادرة الرئيس لمحاربة الغلاء.

وتشمل السلع التي تعرضها منافذ وزارة الزراعة اللحوم والألبان والجبن والسمن والزيوت والأسماك بأنواعها، والبقوليات والأرز والسكر والعسل والمربى والخضر والفاكهة، حيث تفتح المنافذ أبوابها يوميا من التاسعة صباحا ما عدا يوم الجمعة.