تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء لـ18 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات مالية بينهما، لـ18 المقبل للمرافعة.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم قتل زوجته بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، اعتدى المتهم على إثرها على المجني عليها بالضرب، وسدد عدة طعنات نافذة لها بمناطق متفرقة من الجسد، أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة، كانت بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في أماكن متفرقة من أنحاء جسدها «الرقبة والصدر والبطن»، ما أودى بحياتها أثناء محاولة إسعافها.

ضبط المتهم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبينت التحريات الأولية أنّ مُرتكب الجريمة زوجها، والسبب وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي بسبب الخلافات المالية، وتم القبض على المتهم واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

تحرير محضر والتحقيق في الواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي نسبت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتم إحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة.