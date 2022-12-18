كل ما تريد معرفته عن محفظة We الإلكترونية.. توفر 12 خدمة للمستخدمين

في إطار التسهيلات المختلفة التي تسعى الشركات الرقمية أو الإلكترونية لتنفيذها لتيسيير التعاملات اليومية للمواطنين، أطلقت شركة «we»، خدمة المحفظة الإلكترونية والمرتبطة بدفع الفواتير المختلفة سواء كانت فواتير هاتفية أو خدمات المرافق مثل «الكهرباء، الغاز، المياه»، أو حتى المصاريف الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

«محفظة We الإلكترونية»، هي محفظة توفر للمواطنين مجموعة شاملة من الخدمات، من أجل تسهيل المعاملات المالية المختلفة: «سحب وإيداع الأموال، دفع فواتير WE، دفع فواتير المرافق، التبرعات»، ومتاحة لمستخدمي الشركة في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

خطوات الاشتراك في محفظة WE

- الذهاب إلى فروع WE.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- ضرورة امتلاك شريحة هاتف WE باسم الشخص.

- ملئ طلب الاشتراك في «خدمة ومحفظة WE Pay»

- التوقيع على العقد.

- حمّل تطبيق WE Pay على الهاتف.

- تفعيل الحساب.

- املأ البيانات المطلوبة.

- ستصلك رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل.

- انشاء الرقم السري الخاص بالتطبيق والمكون من 6 أرقام.

- اشحن المحفظة بالمبلغ المالي الذي تريده.

الحد الأقصى للإيداع والسحب

- الحد الأقصى لرصيد حساب المحفظة 50,000 جنيه.

- الحد الأقصى للتعاملات اليومية 30,000 جنيه.

- حد السحب اليومي للحساب الواحد 30,000 جنيه.

- الحد الأقصى الشهري 100,000 جنيه.

خدمات محفظة WE

- إيداع وسحب الأموال.

- تحويل الأموال.

- دفع فواتير وخدمات WE.

- سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

- شحن كارت الكهرباء.

- سداد اشتراكات النقابات.

- سداد اشتراكات الأندية.

- دفع مصاريف تجديد الرخصة.

- سداد المخالفات المرورية.

- سداد مصاريف المدارس والجامعات.

- سداد أقساط التأمينات.

- استقبال التحويلات البنكية من أي حساب بنكي آخر للمحفظة مباشرة.