وصول المتهمين بقتل «صيدلي حلوان» لجلسة محاكمتهم وسط حراسة أمنية مشددة

وصل إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، الـ7 متهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد والمعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وسط حراسة أمنية مشددة لحضور ثاني جلسات محاكمتهم.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وخلال تحقيقات النيابة العامة، مع الـ7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وجهت لهم النيابة تهمة استعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد والتلويح بالعنف بقصد تخويفه وإلحاق الأذى به وفرض سطوتهم عليه والتأثير في إرادته، لإرغامه على القيام بأحد الأعمال.

تعذيب المجني عليه بدنيًا

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين ألقوا الرعب في نفس المجني عليه ولاء زايد، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، واحتجزوه بدون وجه حق وعذبوه بدنيًا بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ الخلافات التي بين المجني عليه وأسرة طليقته هي من جعلتهم يرتكبون تلك الجريمة في حقه.