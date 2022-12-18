استكمال جلسة محاكمة المتهمين في قضية «صيدلي حلوان» اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين الـ7 بقتل المجني عليه «ولاء زايد»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان».

سماع المرافعة ومناقشة الشهود

وكانت هيئة المحكمة، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 18 ديسمبر، لمناقشة شهود الإثبات وسماع المرافعة.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

طلب بتعديل القيد والوصف

وشهدت الجلسة الماضية، طلب دفاع المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، تعويض مدني قيمته 500 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن طلبة تعديل القيد والوصف في القضية بإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، وطلب ضم ملف إجراءات الطب الشرعي بالقضية وإحالته إلى لجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي.

والدة المجني عليه تطالب بحق نجلها

كما حضرت أسرة المجني عليه متشحين باللون الأسود ووقفت والدة ولاء زايد صيدلي حلوان طالبة من هيئة المحكمة حق نجلها قائلة: «أنا عاوزة حق ابني يا سيادة المستشار، فوضت أمري لله»، ليرد عليها «أنا مقدر ظروفك.. لكن احنا مش بننظر قضية قتل».