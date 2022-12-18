كل ما تريد معرفته عن ترخيص المحال العامة.. الرسوم وشروط التنازل

مع دخول قانون المحال العامة حيز التطبيق للأسبوع الثانى على التوالي، نرصد كل ما تريد معرفته عن ترخيص المحال العامة والضوابط والإجراءات الخاصة بعمل وترخيص الأنشطة التجارية، وتضمنت الاشتراطات العامة كل ماتريد معرفته عن ترخيص المحال العامة، ومنها رسوم ترخيص المحال، التي تتراوح من ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، حسب مساحة المحل والمنطقة وعدد العاملين والنشاط التجاري، وفي حالة قبول طلب الترخيص يكلف طالب الترخيص بسداد رسم معاينة لا يتجاوز الألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة.

مدة ترخيص المحلات التجارية

وتضمن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مدة إصدار الترخيص وهي لاتتعدى 90 يوما في حالة استيفاء كل المستندات والأوراق المطلوبة، ويتم إخطار المواطن بعد مرور 60 يوما بقبول أو رفض الطلب، وإصدار الرخصة في الشهر الثالث، وإذا لم يتلق المواطن أي رد من مركز التراخيص خلال المدة المقررة، يصدر الترخيص بقوة القانون.

إبلاغ الضرائب والتأمينات

وأوضح قانون المحال العامة، أنّه من حق مركز إصدار التراخيص إبلاغ الضرائب والتأمينات بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تتعد شهر من تاريخ الترخيص، ومركز إصدارالتراخيص يكون برئاسة أحد المختصين بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة، ويتبع مباشرة اللجنة العليا للترخيص، ويشارك في المركز ممثلين عن الأمن الصناعي والصحة والبيئة وسلامة الغذاء ومديرية الأمن، للبت في طلب الترخيص كل فما يخصه، إذ يوجد نظام الشباك الواحد لتقديم طلبات ترخيص المحال.

التنازل عن رخصة محل

ومن ضوابط قانون المحال العامة، إنّه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات التى يطلبها القانون في المتنازل له، بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، وسداد رسم تنازل لايتعدى 10 آلاف جنيها.

كما منح قانون المحال العامة فرصة أمام الأنشطة التجارية لتقنين وضعها والترخيص سواء محلات جديدة أو قديمة وحدد وضع كل حالة على حده.