بريطانيا ترسل صواريخ «بريمستون 2» دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا

كشفت بريطانيا اليوم، عن أنّها أرسلت صواريخ «بريمستون 2» دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا، في إطار حزمة من المساعدات المقدمة إلى كييف.

صواريخ «بريمستون 2» في أوكرانيا

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشر عبر منصة تويتر، أنّه في إطار حزمة مساعداتها، قدّمت المملكة المتحدة صواريخ «بريمستون 2» دقيقة التوجيه، إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وتابعت الوزارة البريطانية، أنّ المساعدة لعبت دورا حاسما في إعاقة التقدم الروسي، وبحسب المعلومات المتاحة، فإنّ أحدث نسخة من صواريخ «بريمستون 2» البريطانية الموجهة بدقة، تمكنت من مضاعفة مدى التصميم السابق المقدم للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يسمح النظام بشكل أساسي للصاروخ بمسح ساحة المعركة واختيار الهدف الأنسب أثناء فحص المركبات المدنية أو المعدات العسكرية الأقل أهمية.