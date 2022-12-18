وصول أسرة «صيدلي حلوان» لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتله

وصلت أسرة المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين الـ7 بقتله، واستعراض القوة ضده لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

منشور متداول حول الواقعة

وكانت النيابة العامة، قد تلقت من قسم شرطة حلوان، إخطارًا يفيد سقوط المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، من شرفة مسكنه ونقله إلى أحد المستشفيات ووفاته، وكان ذلك بالتزامن مع ما تمّ رصده من قبل وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، بعد تداول عدد من المنشورات حول الواقعة.

التحفظ على الجثمان

وأشارت المنشورات التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اتهام المتهمين الـ7 بقتله عمدًا وباشرت النيابة العامة بعد ذلك التحقيق في الواقعة، وبالانتقال إلى مسكن المتوفي، جرى التحفظ على الجثمان ومناظرته لبيان ما به من إصابات.