في ذكرى وفاتها.. 5 وجوه بارزة لـ زهرة العلا على شاشة السينما

9 سنوات مرت على وفاة الفنانة زهرة العلا، التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر عام 2013، سنوات طويلة عاشتها في الحياة الفنية، وتعد واحدة من جميلات السينما في القرن الماضي التي شاركت فيما يقرب من 150 فيلم.

كانت بداية زهرة العلا، في مجال الفن مع انطلاق خمسينيات القرن الماضي، شاركت وقتها عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات منهم عبدالحليم حافظ، سعد عبدالوهاب، إسماعيل ياسين، فريد شوقي، فاتن حمامة، شادية، ماجدة، لبنى عبدالعزيز.

9 سنوات على ذكرى وفاة زهرة العلا

وفي ذكرى وفاة زهرة العلا، تستعرض «الوطن» أبرز الشخصيات التي قدمتها على شاشة السينما وحققت نجاحًا كبيرًا وارتبط بها الجمهور في فترة الخمسينيات، وذلك من خلال السطور التالية:

نادية مع إسماعيل ياسين في الأسطول

عام 1957 قدمت شخصية نادية ابنة عم رجب الذي تقع في غرامه بالرغم من رفض والدتها، من خلال أحداث فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، أمام إسماعيل ياسين، عبدالوارث عسر، محمود المليجي، زينات صدقي، أحمد رمزي، عبدالمنعم إبراهيم، سيناريو وحوار السيد بدير وحسن توفيق، إخراج فطين عبدالوهاب.

بهية في رد قلبي

في نفس العام قدمت شخصية بهية التي تقع في غرام الضابط حسين ابن الريس عبدالواحد، خلال أحداث فيلم رد قلبي، للأديب يوسف السباعي، إخراج عزالدين ذوالفقار، بطولة شكري سرحان، صلاح ذوالفقار، مريم فخرالدين، حسين رياض، فردوس محمد.

درية في الوسادة الخالية

تعد شخصية درية من أبرز الأدوار التي جسدتها على شاشة السينما، خاصةً أنها زوجة صلاح وهى اسم الشخصية التي قدمها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك في أحداث فيلم الوسادة الخالية عام 1957، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار السيد بدير، إخراج صلاح أبوسيف.

آمال في طاقية الإخفا

وفي عام 1959 جسّدت شخصية آمال الصحفية التي تربطها قصة حب بزميلها عصفور، خلال أحداث فيلم سر طاقية الإخفاء، أمام عبدالمنعم إبراهيم، توفيق الدقن، برلنتي عبدالحميد، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، إخراج نيازي مصطفى.

هنادي في دعاء الكروان

وفي نفس العام قدمت زهرة العلا، شخصية هنادي الفتاة الفقيرة التي ينهي شقيق والدتها حياتها بعد طعنها بآلة حادة بسبب حملها بطريق غير مشروع، خلال أحداث فيلم دعاء الكروان، القصة للأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار يوسف جوهر، إخراج هنري بركات، بطولة فاتن حمامة وعبارتها الشهيرة «وين هنادي يا ماي».