وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» حقيقة تخفيف مناهج الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة ما يتردد حول تخفيف مناهج الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالى 2022-2023، قائلا: «الكلام عن تخفيف مناهج الثانوية العامة غير صحيح، ولن يتم تخفيف أو حذف بعض أجزاء من المناهج، وجميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون من المقررات الدراسية التى درسها الطالب خلال السنة الدراسية»، مؤكدا أنّ الوزارة لديها رؤية محددة في تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وأنّ كل المناهج التعليمية تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته.

لن يتم حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لن يتم حذف أي أجزاء من مناهج الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، لافتا إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منضبط دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس، موضحًا أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بنظام الـ«أوبن بوك»، دون السماح بدخول الكتاب المدرسي أو المذكرات الخارجية، علاوة على أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، وأنها تحتوى على نسبة 15% أسئلة مقالية، و85% أسئلة اختيار من متعدد.

عقد امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو المقبل

وأوضح وزير التعليم، أنّه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، دون تعديل أو ترحيل، مؤكدًا أنّه سيتم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، تجنبا لحدوث أى أخطاء، منوها بأنّ التصحيح الإلكتروني يحقق العدالة بين جميع الطلاب.

إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني داخل اللجان

وأكد وزير التعليم، أنّ الوزارة تدرس تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، قائلا: «لن يتساوى الطالب المجتهد بآخر غشاش»، منوها إلى أن جميع لجان الثانوية العامة ستكون معقمة تمامًا ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.