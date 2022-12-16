«الأوقاف» تفتتح اليوم 16 مسجدا بالمحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، 16 مسجدا جديدا في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، تتنوع تلك المساجد بين مساجد الإحلال والتجديد ومساجد الصيانة، بواقع 13 مسجدا جديدا، و3 مساجد صيانة، وبهذا يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ يوم 1/7 من العام الجاري وحتى اليوم، 459 مسجدا، منها 372 مسجد إحلال وتجديد.

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف البحيرة

التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبو المطامير

مديرية أوقاف الدقهلية: الشاعر محمود أبو الوفا – الديرس - أجا

مديرية أوقاف مرسى مطروح: الدفراوي – شارع التهريب – إدارة غرب

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف قنا: الشهيد قصدي – العركي – مركز فرشوط

مديرية أوقاف بني سويف

الرحمن القبلي – هربشنت - ببا

البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر

الرحمن الغربي – طما فيوم - إهناسيا

مديرية أوقاف الشرقية

الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق

سلمى – قنتير - فاقوس

الكبير – عزبة الشامى – كفر صقر

مديرية أوقاف القليوبية: الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف المنيا: الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوى

مديرية أوقاف كفر الشيخ

عبد القوي غنيم - لاصيفر – دسوق بحري

عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب

مديرية أوقاف الفيوم: النور المحمدي – المقرانى – يوسف الصديق

مديرية أوقاف البحيرة: حسن البرنسي – نجيب محفوظ - حوش عيسى