الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين على متن 125 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الأحد، 125 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استقبال آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة ومرسى علم تستقبل اليوم الأحد، 125 رحلة طيران من مختلف المطارات الأوروبية، على مدار اليوم، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات أجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، مؤكدا أن فرق العلاقات العامة بالمطارات تكون في استقبال السائحين في صالات الوصول والاستقبال.

انتعاش فنادق الغردقة ومرسى علم

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية في ظل ارتفاع معدل حركة الطيران الرحلات تزامنا مع قرب احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة يتوافدون على متن عشرات رحلات الطيران لقضاء أجازة الكريسماس على شواطئ الغردقة ومرسى علم، والتي أصبحت وجهة سياحية ومقصدا لعدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم.