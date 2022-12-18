رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين على متن 125 رحلة طيران اليوم

كتب:

شاذلى عبدالراضي
11:05 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
استقبال السائحين بفنادق مرسى علم

استقبال السائحين بفنادق مرسى علم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الأحد، 125 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية. 

استقبال آلاف السائحين 

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة ومرسى علم تستقبل اليوم الأحد، 125 رحلة طيران من مختلف المطارات الأوروبية، على مدار اليوم، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات أجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، مؤكدا أن فرق العلاقات العامة بالمطارات تكون في استقبال السائحين في صالات الوصول والاستقبال.

انتعاش فنادق الغردقة ومرسى علم

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية في ظل ارتفاع معدل حركة الطيران الرحلات تزامنا مع قرب احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة. 

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة يتوافدون على متن عشرات رحلات الطيران لقضاء أجازة الكريسماس على شواطئ الغردقة ومرسى علم، والتي أصبحت وجهة سياحية ومقصدا لعدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم.

اقرأ المزيد:

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 24 رحلة طيران اليوم

قصة ممرضة مرسى علم التي ودعها الآلاف.. «عاشت يتيمة وماتت وحيدة»

ملكة جمال أمريكا تحصد جائزة أفضل فستان بيئي في مرسى علم

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 7 دول أوروبية اليوم
بقلم شاذلى عبدالراضي