سعر كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية والأسواق اليوم الاثنين

أسعار البيض اليوم يأتي على قائمة بحث شريحة كبيرة من ربات البيوت، نظرًا لأهميته في الكثير من الوجبات المنزلية، خاصة وجبات الأطفال، نظرًا لاحتواء البيض على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لبناء جسم الطفل.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طبق البيض في المجمعات الاستهلاكية المختلفة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ وزارة الزراعة، وأخيرا أسعاره في المحالات التجارية بالأسواق.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين

بلغ سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الاثنين في المزرعة 65 جنيهًا، وفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

في حين تراوح سعره في المحال التجارية والأسواق ما بين 79 و90 جنيهت، كما بلغت كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل منافذ الزراعة نحو 69 جنيها، وبالنسبة للبيض الأحمر فقد سجل اليوم 85 جنيها للطبق الذي يضم 30 بيضة.

أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها

تراوحت أسعار الفراخ اليوم عند 46 - 47 جنيها للكيلو، فيما اختلفت أسعار مشتقاتها الطازجة في المحالات التجارية.

ووصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه.

صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو تقريبا عند نحو 85 جنيهًا.

الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

الكبد الصافي الكيلو 50 جينها.

الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.