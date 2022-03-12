اختتام فعاليات المؤتمر الأول لقسم الأمراض الصدرية بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ختام المؤتمر الأول لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بقنا، بحضور الدكتور أحمد هاشم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد حسين أستاذ الصدر بجامعة أسيوط، والدكتور نزار رفعت أستاذ الصدر بجامعة المنيا، والدكتور مروان نصر أستاذ الصدر بجامعة أسيوط، وبمشاركة 180 طبيبا من مستشفيات الجامعة ومستشفيات الصدر والحميات والباطنة بمحافظة قنا.

تبادل الخبرات

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أهمية تنظيم المؤتمرات العلمية بهدف تبادل الخبرات بين الأساتذة وشباب الأطباء، مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادي لا تألو جهدا في تقديم الخدمات العلاجية لأهالي جنوب الصعيد، لتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وطالب «غرباوي» بتنظيم المؤتمر سنويا بهدف تعزيز التعاون بين الجامعات والمستشفيات الأخرى، وكذلك عرض التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية، وآخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث العلمية حول الأمراض الصدرية.

الجديد في علاج فيروس كورونا

وأشار الدكتور علاء رشاد رئيس قسم الأمراض الصدريه بطب قنا، ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر ناقش الجديد في التليف الرئوي والسدة الرئوية المزمنة واضرابات النوم وحساسية الصدر، فضلا عن الحديث في علاج كورونا وتليفات ما بعد كورونا.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن مرض السدة الرئوية المزمنة منتشر جدا، وهو من مضاعفات التدخين، وتوجد علاجات حديثة ناجحة في السيطرة على المرض، كما أن اضطرابات النوم التنفسية مع الشخير يعتبر مرض العصر وتوجد طرق حديثة للتشخيص والعلاج، وتم التأكيد على أن حالات حساسية الصدر المستعصية على العلاج كثيرة جدا ولها عدة أسباب.