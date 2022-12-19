صرف معاشات يناير 2023 لأكثر من 10 ملايين مواطن بعد 12 يوما

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن، صرف معاشات شهر يناير 2023، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 أي بعد 12 يومًا من الآن .

الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته في يناير

وبالتزامن مع صرف معاشات شهر يناير 2022، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بداية يناير

وأوضحت التأمينات الإجتماعية، أنه اعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10 آلاف و900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم

وأشارت التأمينات، في تقرير صادر عنها، إلى أنه في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه تم صرف منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه منذ نوفمبر الماضي، وتستمر شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها.