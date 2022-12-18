رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حظك اليوم برج الأسد الأحد 18-12-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:03 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد، بالقدرة على إدارة الأمور وتسييرها حيثما يشاء، ولديه حكمة تؤهله للتصرف في مختلف الأزمات حوله، ولديه آراء ثاقبة، ويتمتع بذكاء كبير يجعله يتقلد أفضل المناصب وينجح فيها كثيرًا، مع حب من حوله له وهو مديرهم، فهو يتعامل بدلوماسية وبروح دعابة تجعه يخفف من حدة الأزمات ويخفف من الأعباء التي تكون في العمل والبيئة المحيطة، كما أنه شخص جميل يثق بنفسه وشخصيته قوية، ويحب الأناقة والاهتمام بالمظهر كثيرًا.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم بالنسبة لمواليد برج الأسد، وهو ما يمدهم بروح هادئة، ويجعل لديهم تحكمًا في انفعالاتهم وتغلب عليهم اللباقة والدبلوماسية الشديدة اليوم، كما يظهرون في كامل أناقتهم، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم لمواليد برج الأسد اليوم، وقد تلتقي بالأخوة والأحباب وتقضي لحظات سعيدة هانئة، وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود التي تُفرض عليك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16-12-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17-12-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج الجدي.. التزم الهدوء واحتفظ بلباقتك ولا تتوتر

حظك اليوم برج القوس.. تشعر بالتوافق مع بعض زملائك في العمل
بقلم رحاب عبد الراضى