حظك اليوم برج الأسد الأحد 18-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد، بالقدرة على إدارة الأمور وتسييرها حيثما يشاء، ولديه حكمة تؤهله للتصرف في مختلف الأزمات حوله، ولديه آراء ثاقبة، ويتمتع بذكاء كبير يجعله يتقلد أفضل المناصب وينجح فيها كثيرًا، مع حب من حوله له وهو مديرهم، فهو يتعامل بدلوماسية وبروح دعابة تجعه يخفف من حدة الأزمات ويخفف من الأعباء التي تكون في العمل والبيئة المحيطة، كما أنه شخص جميل يثق بنفسه وشخصيته قوية، ويحب الأناقة والاهتمام بالمظهر كثيرًا.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم بالنسبة لمواليد برج الأسد، وهو ما يمدهم بروح هادئة، ويجعل لديهم تحكمًا في انفعالاتهم وتغلب عليهم اللباقة والدبلوماسية الشديدة اليوم، كما يظهرون في كامل أناقتهم، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم لمواليد برج الأسد اليوم، وقد تلتقي بالأخوة والأحباب وتقضي لحظات سعيدة هانئة، وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود التي تُفرض عليك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي.