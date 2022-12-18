ضبط سائق سيارة نقل تسبب في مصرع مواطن بسبب سيره عكس الاتجاه بمدينة نصر

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى "توفى متأثراً بإصابته بجرح قطعى وكسور بجبهة الرأس") إختلت عجلة القيادة بيده بسبب عبور سيارة نقل مجهولة للجزيرة الوسطى عكس الإتجاه وإصطدامه به ولاذ قائد السيارة النقل بالفرار مما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته وأحدثت تلفيات بالسيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة.. أمكن تحديد السيارة النقل المتسببة فى الحادث وتبين أنها قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم المعادى) ، وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بهروبه خشية ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.