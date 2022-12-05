اعترافات المتهمين ببتر يد سائق ميكروباص في مدينة نصر: «غلط فينا»

«كنا عايزين نركب الميكروباص الأول بس هو ركب ناس تانية».. هكذ بدأ المتهم الأول اعترافاته أمام جهات التحقق التي أمرت بحبس 3 متهمين بالتعدي على سائق وبتر يده بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق ونسب إليهم تهمة الإصابة العمد كما طالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وعرض المتهمين على الطب الشرعي والتحفظ على سلاح الجريمة.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

تابع المتهم الثاني اعترافاته أمام جهات التحقق، قائلا: «كنا واقفين في الطابور من بدري وفي الآخر ركب ناس تانية ولما اتكلمنا غلط فينا وشدينا سوا وقلبت خناقة».. هكذ كانت أقواله، بينهما أوضح المتهم الثالث أنهم استخدموا سلاحا أبيض لإصابة المجني عليه أثناء المشاجرة والتسبب في بتر كف يده.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر بوجود مشاجرة بين 4 أشخاص طرف أول سائق مصاب ببتر كف يده وطرف ثان 3 أشخاص مقيمين بعين شمس وبحوزة أحدهم سلاح أبيض وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية على أولوية الجلوس بالسيارة الأجرة «ميكروباص» تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني ببتر كف السائق وتسبب بتلفيات بالميكروباص.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح الواقعة وتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

حول العقوبة المنتظرة للمتهمين قال المحامي أشرف ناجي حول عقوبة الإصابة العمد بأنه وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، حيث نصت المادة 240 من قانون العقوبات «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.