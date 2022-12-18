ضبط 1826 قضية تموينية في حملات موسعة على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1826) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

51 قضية حجب "أرز شعير"

ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (7,700 أرز أبيض) (51) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (626,370 طن أرز شعير).. ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (18,547 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" - 1056 لتر "زيت طعام".

ضبط (612) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بمضبوطات بلغت (35,150 طن دقيق أبيض – 35,810 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة وأسمدة وأعلاف" – 4000 عبوة شاى – 8881 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (917) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17) قضية دقيق بلدى مدعم - 243 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 272 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 385 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (23,250 طن دقيق بلدى مدعم.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية " بدون ترخيص " - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (1,2 طن "أرز أبيض") معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (15 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (51) قضية بمضبوطات بلغت (626,370 طن "أرز شعير").

ضبط (مالكة مصنع لتعبئة منتجات الألبان) بمحافظة المنوفية وبحوزتها كمية قدرها (10 طن "ملح طعام") معبأة داخل شكائر بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (45) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8991 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.